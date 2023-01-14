Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку россиян на Киев: попаданий в инфраструктуру нет
14.01.2023, 17:38
Сергей Попко.jpeg
Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку россиян на Киев. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве не допущено поражение объектов критической инфраструктуры", – сказал начальник КМВА Сергей Попко.
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