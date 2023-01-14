Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку россиян на Киев: попаданий в инфраструктуру нет

Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку россиян на Киев. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве не допущено поражение объектов критической инфраструктуры", – сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Обломки российской ракеты упали на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Пострадавших нет.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, под завалами люди, есть пострадавшие.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

Вадим Ребрина

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