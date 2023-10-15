Ситуация на фронте. За сутки – 60 боевых столкновений, россияне давят в Авдеевке – карта

Генеральный штаб сообщил, что за сутки на фронте произошло около 60 боевых столкновений. Россияне продолжали давить в Авдеевке и возле нее – в районе сел Тоненькое и Первомайское. Об этом говорится в утренней сводке.

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"Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области", — говорится в сообщении. Еще десять атак украинские военные отразили южнее – в районе Марьинки.

Также россияне наступают севернее Авдеевки:

→ на Лиманском направлении – семь атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества и соседнего с ним села Торское;

→ на Купянском направлении – десять атак в районах Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и Ивановки (восточнее Купянска).

На Запорожском направлении россияне пять раз пытались восстановить утраченное положение в районах Работиного и Вербового Запорожской области.

Украинские военные ведут штурмовые действия к югу от Бахмута и, как сообщает Генштаб, не останавливают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

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