RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ситуація на фронті. За добу – 60 бойових зіткнень, росіяни тиснуть в Авдіївці – мапа

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 07:30
Ситуація на фронті. За добу – 60 бойових зіткнень, росіяни тиснуть в Авдіївці – мапа - Фото
Фото: Photowar/Telegram

Генеральний штаб повідомив, що за добу на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень. Росіяни продовжували тиснути в Авдіївці та біля неї – в районі сіл Тоненьке і Первомайське. Про це йдеться в ранковому зведенні.

"Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте без успіху. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області", – сказано в повідомленні. Ще десять атак українські військові відбили південніше – в районі Мар'їнки.

Ситуація на фронті. За добу – 60 бойових зіткнень, росіяни тиснуть в Авдіївці – мапа

Також росіяни наступають північніше Авдіївки:

→ на Лиманському напрямку – сім атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва і сусіднього з ним села Торське;
→ на Куп'янському напрямку – десять атак в районах Синьківки (на північний схід від Куп'янська) та Іванівки (на схід від Куп'янська).

На Запорізькому напрямку росіяни п'ять разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Українські військові ведуть штурмові дії південніше Бахмута та, як повідомляє Генштаб, не зупиняють наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

  • Армія РФ останнього тижня активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою і завдає масованих авіаційних ударів.
  • Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів.
  • Речник Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 