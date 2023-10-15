Ситуація на фронті. За добу – 60 бойових зіткнень, росіяни тиснуть в Авдіївці – мапа

Генеральний штаб повідомив, що за добу на фронті відбулося близько 60 бойових зіткнень. Росіяни продовжували тиснути в Авдіївці та біля неї – в районі сіл Тоненьке і Первомайське. Про це йдеться в ранковому зведенні.

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"Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте без успіху. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області", – сказано в повідомленні. Ще десять атак українські військові відбили південніше – в районі Мар'їнки.

Також росіяни наступають північніше Авдіївки:

→ на Лиманському напрямку – сім атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва і сусіднього з ним села Торське;

→ на Куп'янському напрямку – десять атак в районах Синьківки (на північний схід від Куп'янська) та Іванівки (на схід від Куп'янська).

На Запорізькому напрямку росіяни п'ять разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Українські військові ведуть штурмові дії південніше Бахмута та, як повідомляє Генштаб, не зупиняють наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Армія РФ останнього тижня активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою і завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів.

Речник Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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