Скончался Дик Чейни – вице-президент США времен Джорджа Буша-младшего

Республиканец умер из-за проблем со здоровьем в кругу семьи в возрасте 84 лет

Дик Чейни (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Бывший вице-президент США времен Джорджа Буша-младшего Дик Чейни умер 4 ноября, ему было 84 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление представителя его семьи.

"Его любимая жена Линн, с которой он прожил 61 год, его дочери Лиз и Мэри, а также другие члены семьи были с ним, когда он умирал", – сказал представитель семьи.

Родные Дика Чейни назвали его "великим и добрым человеком", который научил детей и внуков "любить свою страну и жить мужественно". По словам представителя семьи, бывший вице-президент США умер из-за осложнений от пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2001 по 2009 год Чейни занимал пост начальника штаба Белого дома, министра обороны и вице-президента при президенте Джордже Буше-младшем. В последние годы он оставался "ярым консерватором" и критиковал президента США Дональда Трампа, называя его "трусом" и "величайшей угрозой" для Америки.