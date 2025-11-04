Помер Дік Чейні – віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого

Республіканець помер через проблеми зі здоров'ям у колі сім'ї у віці 84 років

Дік Чейні (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Колишній віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні помер 4 листопада, йому було 84 роки. Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву представника його сім'ї.

"Його кохана дружина Лінн, з якою він прожив 61 рік, його доньки Ліз і Мері, а також інші члени сім'ї були з ним, коли він помирав", – сказав представник сім'ї.

Рідні Діка Чейні назвали його "великою і доброю людиною", яка навчила дітей і онуків "любити свою країну і жити мужньо". За словами представника сім'ї, колишній віцепрезидент США помер через ускладнення від пневмонії та серцево-судинних захворювань.

З 2001 до 2009 року Чейні обіймав посаду начальника штабу Білого дому, міністра оборони і віцепрезидента за президента Джорджа Буша-молодшого. В останні роки він залишався "затятим консерватором" і критикував президента США Дональда Трампа, називаючи його "боягузом" і "найбільшою загрозою" для Америки.