Следующий саммит НАТО состоится в 2026 году в президентском комплексе в Анкаре

Президентский комплекс в Анкаре (Фото: wikiwand)

Турция примет следующий саммит НАТО в 2026 году, встреча состоится в президентском комплексе в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит состоится 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе (Кюлле) в Анкаре.

"Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в нашу общую безопасность", – сказал Рютте.

Турция принимает саммит НАТО во второй раз после Стамбула в 2004 году.

Саммиты НАТО собирают лидеров стран Альянса для принятия решений по важным вопросам.

В 2026 году, по словам Рютте, саммит будет работать над тем, чтобы сделать НАТО "более сильным, справедливым и смертоносным, готовым реагировать на критические вызовы безопасности".