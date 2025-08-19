Следующий саммит НАТО состоится в 2026 году в президентском комплексе в Анкаре
Турция примет следующий саммит НАТО в 2026 году, встреча состоится в президентском комплексе в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит состоится 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе (Кюлле) в Анкаре.
"Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в нашу общую безопасность", – сказал Рютте.
Турция принимает саммит НАТО во второй раз после Стамбула в 2004 году.
Саммиты НАТО собирают лидеров стран Альянса для принятия решений по важным вопросам.
В 2026 году, по словам Рютте, саммит будет работать над тем, чтобы сделать НАТО "более сильным, справедливым и смертоносным, готовым реагировать на критические вызовы безопасности".
- О том, что следующий саммит состоится в Турции, указывалось в итоговой декларации саммита в Гааге в 2025 году, однако в документе не уточнялось, в каком именно городе состоится мероприятие.
- После Турции, в 2027 году, саммит примет Албания.
