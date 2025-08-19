Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році у президентському комплексі в Анкарі
Туреччина прийматиме наступний саміт НАТО у 2026 році, зустріч відбудеться у президентському комплексі в Анкарі. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що саміт відбудеться 7-8 липня 2026 року у президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі.
"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку", – сказав Рютте.
Туреччина прийматиме саміт НАТО вдруге після Стамбула у 2004 році.
Саміти НАТО збирають лідерів країн Альянсу для ухвалення рішень з важливих питань.
У 2026-му, за словами Рютте, саміт буде працювати над тим, щоб зробити НАТО "сильнішим, справедливішим і смертоноснішим та готовим реагувати на критичні виклики безпеці".
- Про те, що наступний саміт відбудеться в Туреччині, вказувалось у підсумковій декларації саміту в Гаазі у 2025 році, проте документ не уточнював, в якому саме місті відбудеться захід.
- Після Туреччини, у 2027 році, саміт прийматиме Албанія.
Коментарі (0)