Наступний саміт НАТО відбудеться у 2026 році у президентському комплексі в Анкарі

Президентськоий комплекс в Анкарі (Фото: wikiwand)

Туреччина прийматиме наступний саміт НАТО у 2026 році, зустріч відбудеться у президентському комплексі в Анкарі. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що саміт відбудеться 7-8 липня 2026 року у президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі.

"Я хочу подякувати Туреччині за проведення цієї важливої зустрічі. Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років, роблячи неоціненний внесок у нашу спільну безпеку", – сказав Рютте.

Туреччина прийматиме саміт НАТО вдруге після Стамбула у 2004 році.

Саміти НАТО збирають лідерів країн Альянсу для ухвалення рішень з важливих питань.

У 2026-му, за словами Рютте, саміт буде працювати над тим, щоб зробити НАТО "сильнішим, справедливішим і смертоноснішим та готовим реагувати на критичні виклики безпеці".