Слежка за Bihus.Info. СБУ сообщила, что три ее сотрудника уже в зоне боевых действий

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что трое сотрудников спецслужбы, фигуранты журналистского расследования Bihus.Info о слежке за изданием, отправились в зону боевых действий. Соответствующий документ опубликовал само СМИ.

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"С целью кардинального изменения подходов к работе одного из управлений в структуре Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ, продолжается работа по переформатированию его деятельности", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно ответу спецслужбы, новым исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ СБУ стал Андрей Ищук. 5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что тогдашнего руководителя департамента Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки под редакцией Bihus.Info.

Издание спрашивало спецслужбу, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности сотрудники ДЗНГ СБУ, являющиеся фигурантами журналистского расследования, а именно: Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник.

Ведомство ответило, что эти сотрудники согласно приказу главы СБУ Василия Малюка были перемещены для выполнения оперативно-боевых задач в зону проведения боевых действий, в частности, на территории Донецкой и Луганской областей. На запрос LIGA.net СБУ ответила, что пока не может предоставить других подробностей по этому поводу.

Bihus.Info предоставило LIGA.net фото ответа спецслужбы:

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медиаруха, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

21 января президент Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и сниманием представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

13 февраля правоохранители начали еще одно уголовное производство в связи с наблюдением за Bihus.Info по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

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