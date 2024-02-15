Стеження за Bihus.Info. СБУ повідомила, що троє її співробітників вже у зоні бойових дій

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що троє співробітників спецслужби, фігуранти журналістського розслідування Bihus.Info щодо стеження за виданням, вирушили у зону бойових дій. Відповідний документ опублікувало саме ЗМІ.

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"З метою кардинальної зміни підходів до роботи одного з управлінь у структурі Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ, наразі триває робота з переформатування його діяльності", – йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з відповіддю спецслужби, новим виконувачем обов'язків керівника ДЗНД СБУ став Андрій Іщук. 5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що тодішнього керівника департаменту Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.

Видання запитувало спецслужбу, чи продовжують виконувати свої службові обов'язки співробітники ДЗНД СБУ, котрі є фігурантами журналістського розслідування, а саме: Ігор Кравченко, Євген Коноваленко, Тарас Садовник.

Відомство відповіло, що ці співробітники, згідно з наказом голови СБУ Василя Малюка, були переміщені для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей. На запит LIGA.net СБУ відповіла, що наразі не може надати інших подробиць щодо цього.

Bihus.Info надало LIGA.net фото відповіді спецслужби:

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти й медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування й фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

21 січня президент Зеленський заявив, що одразу після інциденту з таємним прослуховуванням і фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

13 лютого правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження у зв’язку зі стеженням за Bihus.Info за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

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