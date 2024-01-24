Словакия поможет Украине в строительстве трехуровневой линии обороны – Шмыгаль

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль (Фото: Шмигаль/Telegram)

Словакия поможет Украине построить "масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей", поставляя для этого бронированные экскаваторы и машины для разминирования. Об этом на брифинге со словацким премьером Робертом Фицо заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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"Сегодня Украина строит масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей – это защита по всем направлениям. Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен. Такая защита позволит как сдерживать врага, так и продвигаться вперед. Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники со стороны Словацкой Республики", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также добавил, что словацкие частные компании будут поставлять Украине бронированные экскаваторы и машины для разминирования на базе танка Т-72.

По его словам, на сегодняшний день Словакия уже приняла решение о поставках двух машин для разминирования "Божена-4". Шмыгаль отметил, что соответствующую технику украинские саперы будут использовать на деоккупированной части Херсонской области.

22 января Фицо выдал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и что там "нет войны". Это заявление прозвучало лишь через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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