Словаччина допоможе Україні у будівництві трирівневої лінії оборони – Шмигаль

Йдеться про постачання техніки для розмінування та броньованих екскаваторів

Роберт Фіцо та Денис Шмигаль (Фото: Шмигаль/Telegram)

Словаччина допоможе Україні побудувати "масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів", постачаючи для цього броньовані екскаватори та машини для розмінування. Про це на брифінгу зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо заявив глава українського уряду Денис Шмигаль.

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"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів – це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем’єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати щодо постачань такої техніки з боку Словацької Республіки", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що словацькі приватні компанії поставлятимуть Україні броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

За його словами, на сьогодні Словаччина вже ухвалила рішення про постачання двох машин для розмінування "Божена-4". Шмигаль зазначив, що відповідну техніку українські сапери використовуватимуть на деокупованій частині Херсонської області.

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "абсолютно нормальне" і що там "немає війни". Ця заява прозвучала лише через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду України Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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