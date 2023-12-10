Слуга народа хочет спасти от роспуска депутатскую группу выходцев из ОПЗЖ

Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде в пятницу, 8 декабря, зарегистрировали изменения в регламент, позволяющие спасти от роспуска депутатскую группу Восстановление Украины. Его авторы – пять депутатов во главе с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и Александром Корниенко.

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Они предлагают на время военного положения снизить минимальный порог депутатских групп до 14 мандатов.



Согласно действующему регламенту Верховной Рады, количество депутатов в парламентской группе не может быть меньше, чем число депутатов в наименьшей фракции, созданной в течение первой сессии. Такой была фракция Голоса, которая провела по списку 17 депутатов.

Эта норма грозит роспуском группе Восстановление Украины, которая 8 декабря уменьшилась до 16 человек после того, как парламент прекратил депутатские полномочия владельца Донбассэнерго Максима Ефимова. Свое решение сложить мандат депутат объяснил желанием "сосредоточиться на вопросах защиты родной Краматорской общины".

Группа Восстановление Украины была создана в 2022 году, ее большинство составляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ.

По состоянию на 10 декабря в парламенте остается только 400 депутатов из 424 избранных, а в целом конституционный состав парламента – 450 депутатов (26 мандатов зарезервированы по мажоритарным округам на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской).

"Учитывая требования действующего законодательства, определяющего особенности правового режима военного положения, проведение выборов народных депутатов Украины не осуществляется. В то же время, отдельные народные депутаты Украины досрочно прекращают свои полномочия, в связи с чем количественный состав депутатских фракций (депутатских групп) в состав которых входили такие народные депутаты Украины уменьшается. Следовательно, предлагается установить, что на период действия военного положения в Украине минимальное количество народных депутатов Украины в депутатской фракции (депутатской группе) [...] будет составлять 14 народных депутатов", — говорится в пояснительной записке.

Если же количество депутатов в группе упадет ниже этого порога, ее все-таки придется распустить в течение 15 дней.