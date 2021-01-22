Слуга народа Ясько: Во фракции закрепился нарратив о "соросятах", есть "друзья Медведчука"

Во фракции Слуга народа закрепился нарратив о "соросятах", также в ее рядах есть "друзья Медведчука" и различные группы влияния. Об этом в интервью Цензор.нет заявила нардеп СН Елизавета Ясько, которая в начале января раскритиковала фракцию после ее увольнения с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.

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"В моей фракции как-то так случилось, что где-то с весны прошлого года нарратив о "соросятях" и о том, что контакты с Западом – это плохо, начал закрепляться. Я знаю достаточно коллег в моей фракции, которые вдруг говорили: там какой-то посол, зачем с ним разговаривать? Они там пришли, то от нас хотят? Но это нормальная практика!" – рассказала нардеп.

По словам Ясько, коллеги называли ее в том числе и "соросенком". Нардеп связывает это со своими голосованиями против назначения генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МОН Сергея Шкарлета, министра промышленности Олега Уруского. А также – со своей позицией против схем увольнения директора НАБУ Артема Сытника и по другим вопросам антикорполитики.

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Еще Ясько говорит, что "в рядах фракции и всей структуры власти" есть "друзья Медведчука", которым "выгодно сотрудничество с ним и РФ". Ясько считает, что "друзьям Медвечука" не нравились ее инициативы по ситуации в Беларуси, выборам в Грузии, критика идеи "консультативного совета" в минской ТКГ и оценка высказываний Витольда Фокина (экс-замглавы украинской делегации в ТКГ).

Ясько утверждает, что в СН есть также разные группы влияния, в частности олигарха Игоря Коломойского, госпредприятий, таможни. По ее мнению, во фракции есть "минимум 50-60" нардепов с проукраинской позицией, которые никогда не перейдут красные линии по базовым вопросам.

LIGA.net направила запрос в партию Слуга народа с просьбой прокомментировать слова Ясько.

11 января Ясько уволили с должности главы украинской делегации в ПАСЕ, назначив вместо нее нардепа СН Мезенцеву. Ясько заявила о "коррупции" во фракции и сказала, что ее сняли с должности "некоторые коллеги из Слуги народа вместе с ОПЗЖ".

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Марк Сировой

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