Смерть мобилизованного после прибытия в часть: ситуация на контроле омбудсмена – Лубинец

Расследование смерти мобилизованного жителя Одесской области, который умер после прибытия в воинскую часть, находится на особом контроле офиса омбудсмена. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как сообщил Лубинец, жителя поселка Ширяево Одесской области мобилизовали, хотя он был болен эпилепсией. Сейчас устанавливаются фактические причины его кончины в день прибытия в воинскую часть.

Омбудсмен заявил, что он берет любую ситуацию такого рода под личный контроль и направил запросы на всю информацию по этому случаю в государственные структуры.

Расследование должно установить, во-первых, законность призыва гражданина на военную службу с учетом состояния его здоровья, и во-вторых, насколько своевременно после приступа эпилепсии ему была предоставлена медицинская помощь.

7 августа Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщала, что житель Ширяево Одесской области скончался по прибытии в воинскую часть и что правоохранительные структуры проверяют обстоятельства его мобилизации и оказания ему медицинской помощи. Расследование ведется также в отношении служащих Березовского ТЦК и СП Одесской области.

По информации из соцсетей, умерший 26-летний (по другим источникам – 29-летний) Борис Глушак был инвалидом детства, это было зафиксировано в его истории болезни.

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