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Смерть мобілізованого після прибуття до частини: ситуація на контролі омбудсмена – Лубінець

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08.08.2023, 11:19
Смерть мобілізованого після прибуття до частини: ситуація на контролі омбудсмена – Лубінець - Фото
Борис Глушак (Фото - Facebook Павло Поламарчук)

Розслідування смерті мобілізованого мешканця Одеської області, який помер після прибуття у військову частину, перебуває на особливому контролі офісу омбудсмена. Про це повідомив у Telegram уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як повідомив Лубінець, жителя селища Ширяєве Одеської області мобілізували, хоча він був хворий на епілепсію. Наразі встановлюються фактичні причини його смерті у день прибуття у військову частину.

Омбудсмен заявив, що він бере будь-яку ситуацію такого роду під особистий контроль і направив запити на всю інформацію щодо цієї ситуації до державних структур.

Розслідування має встановити, по-перше, законність призову громадянина на військову службу з урахуванням стану його здоров'я, і по-друге, наскільки своєчасно після нападу епілепсії йому було надано медичну допомогу.

7 серпня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомляла, що мешканець Ширяєве Одеської області помер після прибуття у військову частину і що правоохоронні структури перевіряють обставини його мобілізації та надання йому медичної допомоги. Розслідування ведеться також щодо службовців Березовського ТЦК та СП Одеської області.

За інформацією із соцмереж, померлий 26-річний (за іншими джерелами – 29-річний) Борис Глушак був інвалідом дитинства, це було зафіксовано в його історії хвороби.

  • НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
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Сергій Бережний
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