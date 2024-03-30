Снаряды для Украины. Министр обороны Эстонии: Денег на закупку до сих пор не хватает

По словам министра обороны Эстонии, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы

Снаряды (Фото: EPA)

Ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии и в мире есть места, где можно купить снаряды, однако денег все еще не хватает. Об этом отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его цитирует издание ERR.

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Певкур отметил, что миллион снарядов – это около 3 млрд евро.

"Есть разные калибры, меньшие немного дешевле. Было бы замечательно, если бы все удалось сделать. Сейчас можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов", – сказал Певкур.

По словам министра обороны Эстонии, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. В то же время он отметил, что Францию, которая заявила, что готова сделать больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

Певкур отметил, что очень многое зависит от того, что "нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров".

"Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию – все это надо проверить", – пояснил он.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

13 марта Кулеба сообщал, что кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.

21 марта глава МИД Кулеба заявил, что вскоре украинские военные ощутят прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, также Украина активно работает с другими странами, которые говорят о возможности реализации подобного проекта.

29 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян в выпущенных боеприпасах составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.

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