Снаряди для України. Міністр оборони Естонії: Грошей на закупівлю досі бракує

За словами міністра оборони Естонії, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи

Снаряди (Фото: EPA)

Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії й у світі є місця, де можна купити снаряди, однак грошей все ще бракує. Про це зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, його цитує видання ERR.

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Певкур зауважив, що мільйон снарядів – це близько 3 млрд євро.

"Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Наразі можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", – сказав Певкур.

За словами міністра оборони Естонії, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Водночас він зауважив, що Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Певкур зазначив, що дуже багато залежить від того, що "потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів".

"Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання – все це треба перевірити", – пояснив він.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

13 березня Кулеба повідомляв, що окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування.

21 березня очільник МЗС Кулеба заявив, що незабаром українські військові відчують прибуття на фронт снарядів у межах чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.

29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ще декілька днів тому перевага росіян у випущених боєприпасах становила шість до одного, але на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії – це одразу позначилося на обстановці в цілому.

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