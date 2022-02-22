СНБО планирует ввести санкции против членов Госдумы, Совфеда и Совбеза России – источник
Народные депутаты Верховной Рады завтра, 23 февраля, собираются принять обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против российских чиновников, имеющих отношение к принятию решений о признании Россией "республиками" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа.
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По его словам, речь о депутатах нелегитимной Госдумы и сенаторах Совфеда РФ, голосовавших за признание террористов на Донбассе, а также против членов Совбеза РФ, участвовавших в заседании 21 февраля.
Об этом же упомянул глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге, однако не раскрыл подробностей.
У собеседника нет сомнений, что СНБО введет эти санкции.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV сообщил, что Кабмин готовит предложения для СНБО по санкциям против России.
- 21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса.
- В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.
- 22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.
- Президент США Джо Байден заявил, что санкции ударят по российским элитам и членам их семей.
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