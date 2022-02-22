СНБО планирует ввести санкции против членов Госдумы, Совфеда и Совбеза России – источник

Народные депутаты Верховной Рады завтра, 23 февраля, собираются принять обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против российских чиновников, имеющих отношение к принятию решений о признании Россией "республиками" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

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По его словам, речь о депутатах нелегитимной Госдумы и сенаторах Совфеда РФ, голосовавших за признание террористов на Донбассе, а также против членов Совбеза РФ, участвовавших в заседании 21 февраля.

Об этом же упомянул глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге, однако не раскрыл подробностей.

У собеседника нет сомнений, что СНБО введет эти санкции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV сообщил, что Кабмин готовит предложения для СНБО по санкциям против России.

21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса.

В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.

22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.

Президент США Джо Байден заявил, что санкции ударят по российским элитам и членам их семей.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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