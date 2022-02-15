"Сомнительный сигнал". Глава МИД Австрии раскритиковал вывод дипломатов из Украины

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран о выводе дипломатов из Украины на фоне угрозы вторжения России. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое опубликуют сегодня, передает DW.

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Шалленберг считает досрочную эвакуацию дипломатов "сомнительным сигналом в отношении жителей Украины".

Он отметил, что сотрудники посольства Австрии в этот "нестабильный период" должны оставаться на своих местах "столько, сколько будет представляться оправданным".

Шалленберг также раскритиковал слова президента США Джо Байдена об опасности мировой войны в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я не верю в большие пожары. Но нахожу, что использование подобных выражений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", – сказал он.

В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.

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Марк Сировой

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