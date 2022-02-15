"Сомнительный сигнал". Глава МИД Австрии раскритиковал вывод дипломатов из Украины
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран о выводе дипломатов из Украины на фоне угрозы вторжения России. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое опубликуют сегодня, передает DW.
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Шалленберг считает досрочную эвакуацию дипломатов "сомнительным сигналом в отношении жителей Украины".
Он отметил, что сотрудники посольства Австрии в этот "нестабильный период" должны оставаться на своих местах "столько, сколько будет представляться оправданным".
Шалленберг также раскритиковал слова президента США Джо Байдена об опасности мировой войны в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Я не верю в большие пожары. Но нахожу, что использование подобных выражений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", – сказал он.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады.
- США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней. Австралия, Канада и США перевели дипломатов из Киева во Львов.
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