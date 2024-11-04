Сообщество InformNapalm начало информационную кампанию против военных КНДР в России

"Цель — полная деморализация, нежелание воевать, для того чтобы они могли сказать, что это неудачная была идея", — сказал Михаил Макарук

Войска КНДР (Фото: ЕРА)

Разведывательное сообщество InformNapalm начало информационную кампанию, направленную на северокорейских военных, прибывших в Россию для войны против Украины. Об этом журналистам Голоса Америки рассказал спикер сообщества Михаил Макарук.

Речь идет об использовании дронов с громкоговорителями для трансляции сообщений, распространения листовок и сообщений в соцсетях, предупреждающих жителей Северной Кореи о возможных "серьезных проблемах", если их военные будут замечены на местах боевых действий.

"Цель — полная деморализация, нежелание воевать, для того чтобы при возвращении они могли сказать, что это крайне неудачная была идея. Они вряд ли убегут, а вот увеличение обменного фонда или тех, кто добровольно хочет сдаться в плен, это было бы хорошо. Если ты сможешь переманить на свою сторону из батальона хоть 20 бойцов, то сохранишь большую часть жизни своих бойцов", — сказал Макарук.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что главная задача ЦПД сейчас — идентификация и раскрытие правды об участии в войне войск третьей стороны.

"Они будут умирать, так же как россияне, но нам очень важно сделать так, чтобы Запад четко понимал, что вот это "КНДРовцы", а не буряты. Ключевая цель их разграничивать, потому что россияне хотят объединить их в одну "уху", — отметил он.

1 ноября глава МИД Северной Кореи заявила, что страна верит в победу России, и пообещала "стоять рядом" с россиянами.

В тот же день в Минобороны Литвы заявили, что Россия перебросила солдат из Калининградской области в Курскую область.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Коваленко сообщил, что солдаты КНДР, которых отправили в Курскую область, уже попали под первый обстрел.