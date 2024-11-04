Спільнота InformNapalm розпочала інформаційну кампанію проти військових КНДР у Росії

"Мета — повна деморалізація, небажання воювати, для того, щоб при поверненні вони могли сказати, що це невдала була ідея", — заявив Михайло Макарук

Війська КНДР (Фото: ЕРА)

Розвідувальна спільнота InformNapalm розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на північнокорейських військових, які прибули до Росії для війни проти України. Про це журналістам Голосу Америки розповів речник спільноти Михайло Макарук.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Йдеться про використання дронів із гучномовцями для трансляції повідомлень, розповсюдження листівок і повідомлень у соцмережах, які попереджають мешканців Північної Кореї про можливі "серйозні проблеми", якщо їхні військові будуть помічені на місцях бойових дій.

"Мета — повна деморалізація, небажання воювати, для того, щоб при поверненні вони могли сказати, що це вкрай невдала була ідея. Вони навряд повтікають, а от збільшення обмінного фонду, або ж тих, хто добровільно хоче здатися в полон, це було б добре. Якщо ти зможеш переманити на свою сторону з батальйону хоч 20 бійців, то збережеш велику частку життя своїх бійців", — сказав Макарук.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що головне завдання ЦПД зараз — ідентифікація та розкриття правди про участь у війні військ третьої сторони.

"Вони будуть вмирати, так само як росіяни, але нам дуже важливо зробити так, щоб Захід чітко розумів, що ось це "КНДРівці", а не буряти. Ключова мета їх розмежовувати, бо росіяни хочуть об'єднати їх в одну "юшку", — зазначив він.

1 листопада глава МЗС Північної Кореї заявила, що країна вірить у перемогу Росії, та пообіцяла "стояти поряд" з росіянами.

У той же день у Міноборони Литви заявили, що Росія перекинула солдатів з Калінінградської області до Курської області.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів з КНДР у Курську область.

4 листопада Коваленко повідомив, що солдати КНДР, яких відправили до Курської області, вже потрапили під перший обстріл.