Сопредседатель партии Шольца против обмена Storm Shadow на Taurus

Ларс Клингбайль поддержал немецкого канцлера и заявил, что дальнобойные ракеты якобы не являются приоритетом для Украины

Фото: Janine Schmitz / photothek / IMAGO

Сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль выступил против обмена немецких дальнобойных ракет Taurus на британские Storm Shadow. По его словам, Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, передает Spiegel.

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9 марта министр иностранных дел Великобритании предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии – Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц периодически отмечает свою неизменную позицию относительно передачи дальнобойного оружия Украине. Он заявлял, что против этого, поскольку наличие у украинской армии ракет Taurus, по мнению Шольца, может спровоцировать эскалацию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня заявила, что открыта к предложению своего британского коллеги Кэмерона по "кольцевому обмену" ракетами.

24 января уже сообщалось об этом предложении Британии в Германию. Тогда немецкое издание Handelsblatt писало, что якобы Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" относительно поставок Taurus.

На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена, и это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство. При этом он подчеркнул, что Taurus "явно превосходят" британские крылатые ракеты.

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