Сопредседатель партии Шольца против обмена Storm Shadow на Taurus
Фото: Janine Schmitz / photothek / IMAGO

Сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль выступил против обмена немецких дальнобойных ракет Taurus на британские Storm Shadow. По его словам, Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, передает Spiegel.

9 марта министр иностранных дел Великобритании предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии – Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц периодически отмечает свою неизменную позицию относительно передачи дальнобойного оружия Украине. Он заявлял, что против этого, поскольку наличие у украинской армии ракет Taurus, по мнению Шольца, может спровоцировать эскалацию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня заявила, что открыта к предложению своего британского коллеги Кэмерона по "кольцевому обмену" ракетами.

  • 24 января уже сообщалось об этом предложении Британии в Германию. Тогда немецкое издание Handelsblatt писало, что якобы Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" относительно поставок Taurus.
  • На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена, и это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство. При этом он подчеркнул, что Taurus "явно превосходят" британские крылатые ракеты.

Читайте также: Политолог Фридман: Украине дали Storm Shadow и Scalp – Taurus лучше, чтобы уничтожить Крымский мост

    войнаракетаобменвоенная помощьолаф шольцTaurusларс клингбайль