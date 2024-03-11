Співголова партії Шольца проти обміну Storm Shadow на Taurus. Каже: Дайте Україні снаряди

Ларс Клінгбайль підтримав німецького канцлера і заявив, що далекобійні ракети нібито не є пріоритетом для України

Фото: Janine Schmitz / photothek / IMAGO

Співголова керівної партії Німеччини Ларс Клінгбайль виступив проти обміну німецьких далекобійних ракет Taurus на британські Storm Shadow. За його словами, Україна більше потребує артилерійських снарядів, передає Spiegel.

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9 березня міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні – додаткові Storm Shadow.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично наголошує на своїй незмінній позиції щодо передання далекобійної зброї Україні. Він заявляв, що проти цього, оскільки наявність в української армії ракет Taurus, на думку Шольца, може спровокувати ескалацію.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні заявила, що відкрита до пропозиції свого британського колеги Камерона щодо "кільцевого обміну" ракетами.

24 січня вже повідомлялося про цю пропозицію Британії до Німеччини. Тоді німецьке видання Handelsblatt писало, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну, і це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство. Водночас він наголосив, що Taurus "явно перевершують" британські крилаті ракети.

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