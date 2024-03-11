Співголова партії Шольца проти обміну Storm Shadow на Taurus. Каже: Дайте Україні снаряди
Співголова керівної партії Німеччини Ларс Клінгбайль виступив проти обміну німецьких далекобійних ракет Taurus на британські Storm Shadow. За його словами, Україна більше потребує артилерійських снарядів, передає Spiegel.
9 березня міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні – додаткові Storm Shadow.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично наголошує на своїй незмінній позиції щодо передання далекобійної зброї Україні. Він заявляв, що проти цього, оскільки наявність в української армії ракет Taurus, на думку Шольца, може спровокувати ескалацію.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні заявила, що відкрита до пропозиції свого британського колеги Камерона щодо "кільцевого обміну" ракетами.
- 24 січня вже повідомлялося про цю пропозицію Британії до Німеччини. Тоді німецьке видання Handelsblatt писало, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus.
- Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну, і це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство. Водночас він наголосив, що Taurus "явно перевершують" британські крилаті ракети.
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