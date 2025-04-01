Соратники Ле Пен возмутились приговором суда и собираются на демонстрацию
Глава ультраправой французской партии Национальное объединение Жордан Барделла пообещал организовать демонстрации в поддержку лидера партии Марин Ле Пен, получившую накануне приговор суда за растрату средств Европарламента. Об этом сообщает Le Figaro.
"Я считаю, что французы должны быть возмущены, мы собираемся организовать демонстрации и раздавать листовки в эти выходные [5-6 апреля]", – сказал он.
Вместе с тем Барделла осудил угрозы судьям, рассматривавшим дело Ле Пен.
"Угрозы, оскорбления или жестокое обращение против судей неприемлемы, и мы их осуждаем", – сказал он.
29-летний Жордан Барделла является вероятным кандидатом от партии Национальное объединение на ближайших выборах президента Франции после того, как суд запретил лидеру партии Ле Пен баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет.
Апелляция, которую она планирует подать на решение суда, не повлияет на эту часть приговора, ведь запрет вступил в силу сразу после оглашения.
Запрет Ле Пен баллотироваться возмутил и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Я думаю, что никто, кто говорит о демократии, не может радоваться приговору, влияющему на лидера большой партии и лишающему представительства миллионы граждан", – сказала она Il Messaggero.
Издание отмечает, что мнение Мелони разделяет также итальянский евродепутат Никола Прокаччини, назвавший приговор Ле Пен "еще одним ужасным поражением верховенства права в ключевой стране ЕС".
- 9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.
- 14 ноября того же года прокуратура запросила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года условно.
- 31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.
- Суд во Франции запретил Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.