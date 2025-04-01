Соратники Ле Пен возмутились приговором суда и собираются на демонстрацию

Марин Ле Пен (Фото: CHRISTOPE PETIT TESSON/EPA)

Глава ультраправой французской партии Национальное объединение Жордан Барделла пообещал организовать демонстрации в поддержку лидера партии Марин Ле Пен, получившую накануне приговор суда за растрату средств Европарламента. Об этом сообщает Le Figaro.

"Я считаю, что французы должны быть возмущены, мы собираемся организовать демонстрации и раздавать листовки в эти выходные [5-6 апреля]", – сказал он.

Вместе с тем Барделла осудил угрозы судьям, рассматривавшим дело Ле Пен.

"Угрозы, оскорбления или жестокое обращение против судей неприемлемы, и мы их осуждаем", – сказал он.

29-летний Жордан Барделла является вероятным кандидатом от партии Национальное объединение на ближайших выборах президента Франции после того, как суд запретил лидеру партии Ле Пен баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет.

Апелляция, которую она планирует подать на решение суда, не повлияет на эту часть приговора, ведь запрет вступил в силу сразу после оглашения.

Запрет Ле Пен баллотироваться возмутил и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Я думаю, что никто, кто говорит о демократии, не может радоваться приговору, влияющему на лидера большой партии и лишающему представительства миллионы граждан", – сказала она Il Messaggero.

Издание отмечает, что мнение Мелони разделяет также итальянский евродепутат Никола Прокаччини, назвавший приговор Ле Пен "еще одним ужасным поражением верховенства права в ключевой стране ЕС".