Соратники Ле Пен обурилися вироком суду та збираються на демонстрацію

Марін Ле Пен (Фото: CHRISTOPE PETIT TESSON/EPA)

Голова ультраправої французької партії Національне об'єднання Жордан Барделла пообіцяв організувати демонстрації на підтримку лідерки партії Марін Ле Пен, яка напередодні отримала вирок суду за розтрату коштів Європарламенту. Про це повідомляє Le Figaro.

"Я вважаю, що французи мають бути обурені, ми збираємося організувати демонстрації та роздавати листівки цими вихідними [5-6 квітня]", – сказав він.

Разом з тим Барделла засудив погрози суддям, які розглядали справу Ле Пен.

"Погрози, образи або жорстоке поводження проти суддів є неприйнятними, і ми їх засуджуємо", – сказав він.

29-річний Жордан Барделла є ймовірним кандидатом від партії Національне об'єднання на найближчих виборах президента Франції після того, як суд заборонив лідерці партії Ле Пен балотуватися на державні посади протягом п'яти років.

Апеляція, яку вона планує подати на рішення суду, не вплине на цю частину вироку, адже заборона набула чинності відразу після оголошення.

Заборона Ле Пен балотуватися обурила і прем'єр-міністерку Італії Джорджі Мелоні.

"Я думаю, що ніхто, хто говорить про демократію, не може радіти вироку, який впливає на лідера великої партії та позбавляє представництва мільйонів громадян", – сказала вона Il Messaggero.

Видання зазначає, що думку Мелоні поділяє також італійський євродепутат Нікола Прокаччіні, який назвав вирок Ле Пен "ще однією жахливою поразкою верховенства права в ключовій країні ЄС".