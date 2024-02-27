Социолог о новом законе о мобилизации: Возмущение в соцсетях, конечно, будет

Алексей Антипович (Фото: Скриншот видео)

Руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович предположил, что массовых протестов после принятия Верховной Радой нового закона о мобилизации не последует. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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По словам Антиповича, когда в январе-феврале произошло снижение показателя правильности движения государства, это случилось в том числе из-за обсуждения закона о мобилизации.

"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего – это нормально. Нормально не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", — отметил Антипович.

Социолог утверждает, что в обществе ведутся разговоры о том, что человек ушел в территориальный центр комплектования, а на следующий день оказался на фронте. На фоне таких разговоров сложно говорить о желании идти в ТЦК самостоятельно.

При этом он не исключает, что новый закон создаст коллапс в ТЦК. Антипович предположил, что в Украине проживает около 8 млн украинцев призывного возраста, еще не вставших на учет. Поэтому это будет непомерная нагрузка на ТЦК.

"Какие это должны быть очереди? Хорошо, если это продумано в законе. Если это будет в смартфоне – совсем другая история", – сказал он.

В то же время Антипович отмечает, что большинство украинцев исполнят закон, хотя и будут открываться дела против уклонистов.

"Возмущения в соцсетях, конечно, будут. Единичные случаи возмущения на улицах тоже. Но часть людей пойдет и выполнит этот закон, и это нормально", – сказал Антипович.

7 февраля Верховная Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

22 февраля нардеп Роман Костенко сообщил, что в законопроект был внесен более 4000 правок.

По состоянию на 27 февраля, по словам Костенко, правки к законопроекту еще не рассматривались.

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