Мобілізація. Нардеп: Правки до законопроєкту ще не розглядалися

Раніше повідомлялося про понад 4000 правок до документа

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони наразі не опрацьовував правки до законопроєкту щодо мобілізації. Про це у коментарі LIGA.net повідомив народний депутат від Голосу, член Комітету Роман Костенко.

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За його словами, нардепи з Комітету поки що працюють "в загальному" над документом та не розглядали правки.

Також депутат додав, що йому невідомо, коли буде голосування за законопроєкт у другому читанні.

Раніше Костенко повідомив, що нардепи внесли понад 4000 правок до документа. Парламентар від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що друге голосування за законопроєкт, щоб ухвалити його в цілому, може відбутися 6 березня.

Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Також на LIGA.net є великий розбір цього документа.

є великий розбір цього документа. 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

Нардеп від СН Олександр Федієнко повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію депутати внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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