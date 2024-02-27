Мобилизация. Нардеп: Поправки к законопроекту еще не рассматривались

Ранее сообщалось о более 4000 поправках к документу

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне пока не прорабатывал поправки к законопроекту по мобилизации . Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член Комитета Роман Костенко.

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По его словам, нардепы из Комитета пока работают "в общем" над документом и не рассматривали поправки.

Также депутат добавил, что ему неизвестно, когда будет голосование за законопроект во втором чтении.

Ранее Костенко сообщил, что нардепы внесли более 4000 поправок в документ. Парламентарий от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что второе голосование за законопроект, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.

есть большой разбор этого документа. 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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