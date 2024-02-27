Мобилизация. Нардеп: Поправки к законопроекту еще не рассматривались
Артём Джерипа
Редактор новостей
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне пока не прорабатывал поправки к законопроекту по мобилизации . Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Голоса, член Комитета Роман Костенко.
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По его словам, нардепы из Комитета пока работают "в общем" над документом и не рассматривали поправки.
Также депутат добавил, что ему неизвестно, когда будет голосование за законопроект во втором чтении.
Ранее Костенко сообщил, что нардепы внесли более 4000 поправок в документ. Парламентарий от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что второе голосование за законопроект, чтобы принять его в целом, может состояться 6 марта.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. Также на LIGA.net есть большой разбор этого документа.
- 7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.
- Нардеп от СН Александр Федиенко сообщил, что в законопроект о мобилизации депутаты внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.
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