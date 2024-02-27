Соціолог щодо нового закону про мобілізацію: Обурення у соцмережах, звичайно, буде

Олексій Антипович (Фото: Скриншот відео)

Керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович припустив, що масових протестів після ухвалення Верховною Радою нового закону про мобілізацію не буде. Про це він розповів у інтерв’ю LIGA.net.

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За словами Антиповича, коли в січні-лютому відбулося зниження показника правильності руху держави, це, зокрема, сталося через обговорення закону про мобілізацію.

"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець або будь-хто боїться смерті найбільше – це нормально. Нормально не хотіти воювати й брати зброю до рук. Таких українців багато", – зазначив Антипович.

Соціолог стверджує, що в суспільстві ведуться розмови про те, що людина пішла в територіальний центр комплектування, а наступного дня опинилась на фронті. На фоні таких розмов складно говорити про бажання йти до ТЦК самостійно.

Водночас він не виключає, що новий закон створить колапс у ТЦК. Антипович припустив, що в Україні проживає близько 8 млн українців призовного віку, які ще не стали на облік. Тому це буде непомірне навантаження на ТЦК.

"Які це мають бути черги? Добре, якщо це продумано в законі. Якщо це буде в смартфоні – то зовсім інша історія", – сказав він.

Водночас Антипович наголошує, що більшість українців виконають закон, хоча й будуть відкриватись справи проти ухилянтів.

"Збурення в соцмережах, звичайно, буде. Одиничні випадки збурення на вулицях теж. Але частина людей піде і виконає цей закон, і це нормально", – сказав Антипович.

7 лютого Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

22 лютого нардеп Роман Костенко повідомив, що до законопроєкту було внесено більш ніж 4000 правок.

Станом на 27 лютого, за словами Костенка, правки до законопроєкту ще не розглядалися.

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