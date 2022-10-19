Совбез ООН обсудит на закрытом заседании вопрос иранских беспилотников и России — Reuters

На закрытом заседании Совета Безопасности ООН 19 октября будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой неназванных высокопоставленных дипломатов.

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США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского вооружения в Россию после использования дронов-камикадзе Shahed-136 для атак гражданских объектов.

Украина пригласила экспертов ООН для проверки остатков сбитых иранских беспилотников — это нарушает резолюцию Совбеза, которая одобрила ядерную сделку с Ираном в 2015 году.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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