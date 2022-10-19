Совбез ООН обсудит на закрытом заседании вопрос иранских беспилотников и России — Reuters
19.10.2022, 08:23
Совбез ООН (Фото: EPA)
На закрытом заседании Совета Безопасности ООН 19 октября будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой неназванных высокопоставленных дипломатов.
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США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского вооружения в Россию после использования дронов-камикадзе Shahed-136 для атак гражданских объектов.
Украина пригласила экспертов ООН для проверки остатков сбитых иранских беспилотников — это нарушает резолюцию Совбеза, которая одобрила ядерную сделку с Ираном в 2015 году.
СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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