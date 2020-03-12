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Советник Авакова: За нарушение карантина - от штрафа до трех лет лишения свободы

Советник Авакова: За нарушение карантина - от штрафа до трех лет лишения свободы - Фото
Михаил Апостол (Фото - Михайло Апостол - Facebook)
12.03.2020, 15:49

Советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол грозит нарушителям карантина рейдами полиции и уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы

Нарушителям введенных Кабинетом министров карантинных мер грозит ответственность в виде штрафа, либо ограничения свободы до трех лет. Об этом напомнил в Facebook советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Он отметил, что правоохранители могут проводить рейды и проверять, как выполняются требования Кабмина, а в случае нарушений - привлекать виновных к ответственности. Апостол уточнил, что речь идет о должностных лицах, либо о тех, кто отвечает за субъекты хозяйственной деятельности.

Уголовный кодекс за такие нарушения предполагает штраф, либо ограничение свободы до трех лет, рассказал советник главы МВД. В случае, если нарушения привели к тяжелым последствиям, они караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Апостол пообещал, что правоохранители будут реагировать на сигналы от граждан о случаях нарушения ограничений.

  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать".
  • В Минздраве напомнили, что за невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность.

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Денис Юдин
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