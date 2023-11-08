Союзники о боях за Авдеевку: ВСУ организованы на укрепленной обороне. Делают все возможное
Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Вооруженные Силы Украины оказывают организованное сопротивление в Авдеевке и делают все возможное. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"ВСУ оказывают организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны, с военной точки зрения делают там все возможное по максимуму", — сказал Кивисельг.
Разведчик отметил, что несмотря на потери, в ближайшие недели Россия продолжит наступление с нынешней интенсивностью.
"Они будут пытаться захватить Авдеевку до конца 2023 года. Город имеет большое пропагандистское значение для Москвы, не военное", — резюмировал он.
Ранее представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь заявил, что российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления.
- Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
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