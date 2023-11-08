UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Союзники о боях за Авдеевку: ВСУ организованы на укрепленной обороне. Делают все возможное

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 11:42
Союзники о боях за Авдеевку: ВСУ организованы на укрепленной обороне. Делают все возможное - Фото
Антс Кивисельг (Фото: скриншот с видео)

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Вооруженные Силы Украины оказывают организованное сопротивление в Авдеевке и делают все возможное. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, бои за Авдеевку — это тяжелое противостояние для обеих сторон. 

"ВСУ оказывают организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны, с военной точки зрения делают там все возможное по максимуму", — сказал Кивисельг.

Разведчик отметил, что несмотря на потери, в ближайшие недели Россия продолжит наступление с нынешней интенсивностью.

"Они будут пытаться захватить Авдеевку до конца 2023 года. Город имеет большое пропагандистское значение для Москвы, не военное", — резюмировал он.

Бои вокруг Авдеевки (Карта: Military Land)

Ранее представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь заявил, что российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления. 

  • Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, выживших засыпали кассетами: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкаавдеевкаэстонияАнтс КивисельгДонбасснаступлениепотери

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 