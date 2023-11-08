Союзники о боях за Авдеевку: ВСУ организованы на укрепленной обороне. Делают все возможное

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Вооруженные Силы Украины оказывают организованное сопротивление в Авдеевке и делают все возможное. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, бои за Авдеевку — это тяжелое противостояние для обеих сторон.

"ВСУ оказывают организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны, с военной точки зрения делают там все возможное по максимуму", — сказал Кивисельг.

Разведчик отметил, что несмотря на потери, в ближайшие недели Россия продолжит наступление с нынешней интенсивностью.

"Они будут пытаться захватить Авдеевку до конца 2023 года. Город имеет большое пропагандистское значение для Москвы, не военное", — резюмировал он.

Ранее представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь заявил, что российские оккупанты продолжают точечные атаки пехотой в районе Авдеевки, копят боеприпасы и резервы для новых волн наступления.

Вот видео из Авдеевки: президентская бригада сожгла колонну РФ.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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