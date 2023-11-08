Союзники про бої за Авдіївку: ЗСУ організовані на укріпленій обороні. Роблять все можливе

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Збройні Сили України чинять організований опір в Авдіївці та роблять усе можливе. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, бої за Авдіївку — це важке протистояння для обох сторін.

"ЗСУ чинять організований опір на ешелонованій лінії оборони, з військової точки зору роблять там усе можливе по максимуму", — сказав Ківісельг.

Розвідник зазначив, що, попри втрати, найближчими тижнями Росія продовжить наступ із нинішньою інтенсивністю.

"Вони намагатимуться захопити Авдіївку до кінця 2023 року. Місто має велике пропагандистське значення для Москви, не військове", – резюмував він.

Раніше представник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь заявив, що російські окупанти продовжують точкові атаки піхотою в районі Авдіївки, накопичують боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу.

Ось відео з Авдіївки: президентська бригада спалила колону РФ.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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