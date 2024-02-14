Союзники: У РФ нет прорывного успеха в подрыве поддержки Украины. Хотят сломить волю США

Розин заявил, что одной из главных целей России является подрыв поддержки Украины со стороны Запада

Каупо Розин (Фото: Priit Mürk/ERR)

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россияне не имеют прорывных успехов в попытке подорвать военную помощь Украине. Об этом он сообщил в комментарии ERR.

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По его словам, партнеры видят попытки "сбить" помощь Украине постоянно — в Европейском парламенте вероятные агенты влияния России работают над этим уже долгое время.

Он отметил, что россияне постоянно ведут подобную работу.

"Я не видел никаких больших стратегических целей. Хотя одна из целей, которых пытается достичь Россия, — это сокращение или прекращение поддержки Украины. Но я не вижу здесь никакого прорывного успеха", — сказал Розин.

Разведчик подчеркнул, что цель Москвы — создать в США и других странах ситуацию, при которой в краткосрочной перспективе будет сломлена воля народа и государства поддерживать Украину.

"Это, конечно, амбиции. Опять же, получится ли это – отдельный вопрос. Несомненно, России было бы выгодно, если бы помощь Украине прекратилась", — резюмировал глава ведомства.

Ранее президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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