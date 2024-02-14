Союзники: РФ не має проривного успіху в підриві підтримки України. Бажають зламати волю США

Розін заявив, що однією з головних цілей Росії є підрив підтримки України з боку Заходу

Каупо Розін (Фото: Priit Mürk/ERR)

Глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що росіяни не мають проривних успіхів у спробі підірвати військову допомогу Україні. Про це він повідомив у коментарі ERR.

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За його словами, партнери бачать спроби "збити" допомогу Україні постійно — у Європейському парламенті ймовірні агенти впливу Росії працюють над цим уже довгий час.

Він зазначив, що росіяни постійно ведуть таку роботу.

"Я не бачив жодних великих стратегічних цілей. Хоча одна з цілей, яких намагається досягти Росія, – це скорочення або припинення підтримки України. Але я не бачу тут жодного проривного успіху", – сказав Розін.

Розвідник підкреслив, що мета Москви — створити в США й інших країнах ситуацію, за якої в короткостроковій перспективі буде зламано волю народу і держави підтримувати Україну.

"Це, звичайно, амбіції. Знову ж таки, чи вийде це – окреме питання. Безперечно, Росії було б вигідно, якби допомога Україні припинилася", – резюмував голова відомства.

Раніше президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд, США довелося припинити постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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