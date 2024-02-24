Союзники: Запрет бить по территории РФ — явная глупость. Это одна из причин обороны ВСУ
Андрус Мерило (Фото: Ken Mürk/ERR)

Будущий командующий Сил обороны Эстонии полковник Андрус Мерило назвал "явной глупостью" запрет на применение западных вооружений по территории России. Об этом он сообщил в эфире канала ETV, цитирует его ERR.

По его словам, в военном плане подобное ограничение было ошибкой. 

"Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление", — сказал Мерило.

Он отметил, что страх эскалации себя не оправдал.

"Поэтому я считаю, что это политическое ограничение было совершенно неправильным", — заявил военный. 

  • 31 января 2024 года стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
  • В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.
  • Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.
  • Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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