Союзники: Запрет бить по территории РФ — явная глупость. Это одна из причин обороны ВСУ

Мерило заявил, что ограничение на удары по территории России — это она из причин, почему Украина вернулась к обороне

Андрус Мерило (Фото: Ken Mürk/ERR)

Будущий командующий Сил обороны Эстонии полковник Андрус Мерило назвал "явной глупостью" запрет на применение западных вооружений по территории России. Об этом он сообщил в эфире канала ETV, цитирует его ERR.

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По его словам, в военном плане подобное ограничение было ошибкой.

"Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление", — сказал Мерило.

Он отметил, что страх эскалации себя не оправдал.

"Поэтому я считаю, что это политическое ограничение было совершенно неправильным", — заявил военный.

31 января 2024 года стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

В этот же день верховный представитель ЕС Боррель заявил, что ЕС наращивает производство и планирует передать Украине до конца 2024 года более миллиона боеприпасов.

Также американское издание заявило, что Украина сегодня может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию.

Вечером этого дня заместитель государственного секретаря США заявила, что бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными в рамках помощи от США.

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