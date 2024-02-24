Союзники: Заборона ЗСУ бити по території Росії — явна дурість. Це одна з причин оборони України
Майбутній командувач Сил оборони Естонії полковник Андрус Меріло назвав "явною дурістю" заборону застосування західних озброєнь по території Росії. Про це він повідомив в ефірі каналу ETV, цитує його ERR.
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За його словами, у військовому плані подібне обмеження було помилкою.
"Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася до оборонної позиції і намагається відбити російський контрнаступ", – сказав Меріло.
Він наголосив, що страх ескалації себе не виправдав.
"Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", – заявив військовий.
- 31 січня 2024 року стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які обіцяли європейські союзники поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- У цей же день верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво і планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.
- Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом представник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.
- Увечері цього дня заступник державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими в рамках допомоги від США.
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