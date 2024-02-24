Союзники: Заборона ЗСУ бити по території Росії — явна дурість. Це одна з причин оборони України

Меріло заявив, що обмеження на удари по території Росії — це вона з причин, чому Україна повернулася до оборони

Майбутній командувач Сил оборони Естонії полковник Андрус Меріло назвав "явною дурістю" заборону застосування західних озброєнь по території Росії. Про це він повідомив в ефірі каналу ETV, цитує його ERR.

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За його словами, у військовому плані подібне обмеження було помилкою.

"Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася до оборонної позиції і намагається відбити російський контрнаступ", – сказав Меріло.

Він наголосив, що страх ескалації себе не виправдав.

"Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", – заявив військовий.

31 січня 2024 року стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які обіцяли європейські союзники поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

У цей же день верховний представник ЄС Боррель заявив, що ЄС нарощує виробництво і планує передати Україні до кінця 2024 року понад мільйон боєприпасів.

Також американське видання заявило, що Україна сьогодні може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом представник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію.

Увечері цього дня заступник державного секретаря США заявила, що бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими в рамках допомоги від США.

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