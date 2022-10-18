"Спасибо, НАТО": Кулеба об обещании ускорить поставки ПВО для Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter генсека НАТО Йенса Столтенберга за обещание ускорить поставки систем ПВО для Украины.

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"Я приветствую заявление Йенса Столтенберга о том, что НАТО планирует в ближайшие дни поставить в Украину системы ПВО для противодействия беспилотникам. Это как раз то, что мы обсуждали и просили. Для Украины это означает больше спасенных жизней и лучшую защищенную энергетическую инфраструктуру. Спасибо, НАТО", – написал Кулеба.

Столтенберг сегодня заявил, что в ближайшие дни НАТО передаст Украине станции для глушения сигналов управления дронами.

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы – более 240.

17 октября в результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека, три человека госпитализированы.

18 октября на левом берегу в Киеве прогремели, по меньшей мере, три взрыва. Россияне попали по двум объектам критической инфраструктуры.

Сергій Бережний

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