Специалист по безопасности в Испании: Лидерство Трампа станет позитивной встряской для ЕС

Кармен Клаудин говорит, что это заставит европейских лидеров перестать полагаться на "вечный зонтик США"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Если Дональд Трамп станет следующим президентом США, то это будет "положительной встряской" для стран Евросоюза. Об этом в комментарии LIGA.net заявила старшая научная сотрудница барселонского Центра международных отношений CIDOB Кармен Клаудин.

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По ее словам, перспектива возвращения Трампа имеет одно положительное последствие – встряска стран ЕС, которые полагались на "вечный зонтик США".

"Это пробуждение задало вопросы европейской безопасности и обороны, независимо от США. На этот раз, надеюсь, будут серьезные дискуссии и значимые результаты", – заявила Клаудин.

Она также предполагает, что в отношениях европейских лидеров с Трампом будет "хаос".

"Трансатлантические отношения будут под большой угрозой в самый худший момент с 1945-го, а европейской безопасности будут угрожать аппетиты россиян", – высказалась ученая.

1 марта 2024 года сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Байден.

6 марта Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

13 марта стало известно, что Трамп и Байден набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий.

20 марта Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут вносить большие членские взносы.

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