Специалист по безопасности в Испании: Лидерство Трампа станет позитивной встряской для ЕС
Если Дональд Трамп станет следующим президентом США, то это будет "положительной встряской" для стран Евросоюза. Об этом в комментарии LIGA.net заявила старшая научная сотрудница барселонского Центра международных отношений CIDOB Кармен Клаудин.
По ее словам, перспектива возвращения Трампа имеет одно положительное последствие – встряска стран ЕС, которые полагались на "вечный зонтик США".
"Это пробуждение задало вопросы европейской безопасности и обороны, независимо от США. На этот раз, надеюсь, будут серьезные дискуссии и значимые результаты", – заявила Клаудин.
Она также предполагает, что в отношениях европейских лидеров с Трампом будет "хаос".
"Трансатлантические отношения будут под большой угрозой в самый худший момент с 1945-го, а европейской безопасности будут угрожать аппетиты россиян", – высказалась ученая.
- 1 марта 2024 года сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем Байден.
- 6 марта Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
- 13 марта стало известно, что Трамп и Байден набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий.
- 20 марта Трамп заявил, что не будет выводить свою страну из НАТО в случае возвращения в Белый дом, если другие страны-члены будут вносить большие членские взносы.
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