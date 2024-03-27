Безпековий фахівець в Барселоні: Повернення Трампа стане "позитивним струсом" для ЄС
Якщо Дональд Трамп стане наступним президентом США, це буде "позитивним струсом" для країн Євросоюзу. Про це в коментарі LIGA.net заявила старша наукова співробітниця барселонського Центру міжнародних відносин CIDOB Кармен Клаудін.
За її словами, перспектива повернення Трампа має один позитивний наслідок – струс країни ЄС, які покладалися на "вічну парасольку США".
"Це пробудження поставило запитання європейської безпеки й оборони, незалежно від США. Цього разу, сподіваюся, будуть серйозні дискусії та значущі результати", – заявила Клаудін.
Вона також передбачає, що у відносинах європейських лідерів з Трампом буде "хаос".
"Трансатлантичні відносини будуть під великою загрозою у найгірший момент з 1945-го, а європейській безпеці загрожуватимуть апетити росіян", – висловилася науковиця.
- 1 березня 2024 року повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж Байден.
- 6 березня Байден заявив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".
- 13 березня стало відомо, що Трамп і Байден набрали необхідну кількість голосів делегатів для висування на вибори від своїх партій.
- 20 березня Трамп заявив, що не виводитиме свою країну з НАТО у разі повернення до Білого дому, якщо інші країни-члени робитимуть більші членські внески.
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