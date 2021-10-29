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Спецпредставитель ЕС поддержал обязательную вакцинацию учителей и медиков от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 11:10
Спецпредставитель ЕС поддержал обязательную вакцинацию учителей и медиков от COVID-19 - Фото
Имон Гилмор (фото - EPA)

Ради общественного здоровья непривитым от COVID-19 учителям и медикам можно запрещать находиться в классе или посещать пациентов. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, пишет РБК Украина.

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По его словам, право человека на жизнь – под угрозой из-за пандемии, а снизить распространение вируса можно благодаря вакцинации, ношению масок и социальному дистанцированию. 

Еврочиновник напомнил, что у людей есть социальная ответственность друг перед другом.

"А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми", – подчеркнул он, добавив, что по этой причине ЕС поддерживает принятие мер по общественному здоровью "ради общего блага".

Гилмор отметил, что нельзя обязать кого-либо вакцинироваться, но решать, будет ли невакцинированный (учитель или медик, – ред.) находиться в классе и посещать пациентов, можно: "Да, вы можете, в интересах общественного здоровья".

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Владислава Михайленко
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права человека вакцинация вакцина прививка право коронавирус COVID-19 Имон Гилмор
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