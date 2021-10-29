Спецпредставитель ЕС поддержал обязательную вакцинацию учителей и медиков от COVID-19
Ради общественного здоровья непривитым от COVID-19 учителям и медикам можно запрещать находиться в классе или посещать пациентов. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, пишет РБК Украина.
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По его словам, право человека на жизнь – под угрозой из-за пандемии, а снизить распространение вируса можно благодаря вакцинации, ношению масок и социальному дистанцированию.
Еврочиновник напомнил, что у людей есть социальная ответственность друг перед другом.
"А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми", – подчеркнул он, добавив, что по этой причине ЕС поддерживает принятие мер по общественному здоровью "ради общего блага".
Гилмор отметил, что нельзя обязать кого-либо вакцинироваться, но решать, будет ли невакцинированный (учитель или медик, – ред.) находиться в классе и посещать пациентов, можно: "Да, вы можете, в интересах общественного здоровья".
- В сентябре 2021-го в Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов и чиновников. В Раде и Минздраве хотят этот список расширить. Параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
- Главный санитарный врач Кузин заявил, что противопоказания к вакцинации от ковида имеют менее одного процента украинцев.
- 23 октября президент Зеленский ответил на петицию о введении криминальной ответственности якобы за принудительную вакцинацию.
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