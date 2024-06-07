Spiegel: Германия "раздражает" союзников по НАТО из-за названия программы для Украины

Иллюстративное фото: пресс-служба НАТО

Немецкое правительство вызывает недовольство у союзников по НАТО, поскольку не хочет, чтобы новый проект поддержки Украины описывался как миссия. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников среди дипломатов.

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В Альянсе хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия недовольна словом "миссия". По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда может воспользоваться этим для дезинформации, пишут журналисты.

Собеседники издания рассказали, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и "ненужным оглядыванием на Москву". Они утверждают, что Кремль так или иначе осудит проект Альянса и использует его для дезинформационных кампаний.

В то же время Германия предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть проекта – координация военной помощи Украине. Однако союзники не поддержали эту идею.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

31 мая Reuters писало, что генсек НАТО будет предлагать союзникам ежегодно выделять 40 млрд евро на помощь Украине.

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