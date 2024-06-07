Spiegel: Німеччина "дратує" союзників із НАТО через назву програми для України

Ілюстративне фото: пресслужба НАТО

Німецький уряд викликає невдоволення у союзників із НАТО, оскільки не хоче, щоб новий проєкт підтримки України описувався як місія. Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників серед дипломатів.

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У Альянсі хочуть назвати програму NATO Mission Ukraine. Але Німеччина невдоволена словом "місія". На думку Берліна, це може створити враження, що союзники хочуть відправити війська в Україну, а російська пропаганда нібито може скористатися цим для дезінформації, пишуть журналісти.

Співрозмовники видання розповіли, що для більшості союзників аргументи Німеччини виглядають абсолютно незрозумілими та "непотрібним озиранням на Москву". Вони стверджують, що Кремль так чи інакше засудить проєкт Альянсу та використає його для дезінформаційних кампаній.

Водночас Німеччина пропонує назвати програму Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дослівно це описує суть проєкту – координація військової допомоги Україні. Однак союзники не підтримали цю ідею.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

31 травня Reuters писало, що генсек НАТО пропонуватиме союзникам щороку виділяти 40 млрд євро на допомогу Україні.

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