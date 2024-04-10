Спикер ВМС: Ка-27 россиян взорвался в воздухе, причины пока не установлены

Ка-27 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27, об уничтожении которого стало известно утром 10 апреля, взорвался в воздухе, но причины этого, как и судьба экипажа, пока не известны. Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжалась поисковая операция. Были привлечены другие вертолеты. Был привлечен катер "Раптор". О судьбе экипажа информации также нет", – рассказал он.

По словам Плетенчука, инцидент произошел на рассвете, утром поисковая операция еще продолжалась.

Вертолет Ка-27 способен обнаруживать современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

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