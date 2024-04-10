Речник ВМС: Ка-27 росіян вибухнув у повітрі, причини поки не встановлені
Російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, про знищення якого стало відомо зранку 10 квітня, вибухнув у повітрі, але причини цього, як і доля екіпажу, поки не відомі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
"З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було залучено інші гелікоптери. Був залучений катер "Раптор". Щодо долі екіпажу інформації так само нема", – розповів він.
За словами Плетенчука, інцидент відбувся на світанку, станом на ранок пошукова операція ще тривала.
Вертоліт Ка-27 здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.
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