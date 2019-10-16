Спор за кресло главы КСУ. Шевчук подал в суд на Тупицкого

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Станислав Шевчук, которого Окружной админсуд Киева (ОАСК) восстановил в должности главы Конституционного суда, написал заявление в Госбюро расследований на действующего главу КСУ Александра Тупицкого. Об этом Шевчук сообщил в эфире hromadske.

По словам Шевчука, полиция зафиксировала факт, что сегодня, 16 октября, его не пустили на работу в КСУ.

Шевчук утверждает, что охрана суда сослалась на распоряжение главы КСУ не пускать его в здание суда.

По мнению Шевчука, нынешнее руководство КСУ будет затягивать это дело.

14 мая КСУ провел заседание, на котором выразил недоверие Шевчуку и уволил его - не только как главу суда, но и как судью. За решение проголосовали 12 судей.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей. В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

записи разговоров якобы главы ОАСК с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

11 октября Окружной административный суд Киева принял решение обязать КСУ восстановить Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.

16 октября его не пустили в здание суда, так как копия сокращенного решения ОАСК, по мнению КСУ, не оформлена должным образом.

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