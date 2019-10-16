Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Спор за кресло главы КСУ. Шевчук подал в суд на Тупицкого

Спор за кресло главы КСУ. Шевчук подал в суд на Тупицкого - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.10.2019, 21:13

По словам Шевчука, полиция зафиксировала факт, что сегодня, 16 октября, его не пустили на работу в КСУ

Станислав Шевчук, которого Окружной админсуд Киева (ОАСК) восстановил в должности главы Конституционного суда, написал заявление в Госбюро расследований на действующего главу КСУ Александра Тупицкого. Об этом Шевчук сообщил в эфире hromadske.

По словам Шевчука, полиция зафиксировала факт, что сегодня, 16 октября, его не пустили на работу в КСУ.

Шевчук утверждает, что охрана суда сослалась на распоряжение главы КСУ не пускать его в здание суда.

По мнению Шевчука, нынешнее руководство КСУ будет затягивать это дело.

  • 14 мая КСУ провел заседание, на котором выразил недоверие Шевчуку и уволил его - не только как главу суда, но и как судью. За решение проголосовали 12 судей.
  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В тот же день НАБУ  опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.
  • 11 октября Окружной административный суд Киева принял решение обязать КСУ восстановить Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.
  • 16 октября его не пустили в здание суда, так как копия сокращенного решения ОАСК, по мнению КСУ, не оформлена должным образом.

Читайте также: Тема дня. Почему Павлу Вовку может все сойти с рук

Напишите нам
ОАСК Станислав Шевчук ксу Александр Тупицкий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 