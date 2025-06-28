На аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму случился большой пожар после удара СБУ

Иллюстративное фото: СБУ

В оккупированном Крыму после удара Службы безопасности Украины произошел большой пожар на территории аэродрома "Кировское". Об этом свидетельствуют данные сервиса Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американской компании NASA.

Ресурс фиксирует три очага возгорания:

Места пожаров отмечены красным цветом (Скриншот: LIGA.net)

Для сравнения: ситуация на 26 июня (Скриншот: LIGA.net)

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь с 27 на 28 июня осуществила атаку беспилотниками по этому объекту и уничтожила три вертолета и комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

По данным ведомства, удар был нанесен по местам дислокации авиации, средствам ПВО, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотникам россиян.

Расстояние от временно оккупированного аэродрома "Кировское" до линии фронта составляет примерно 250 километров.