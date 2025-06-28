На аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму случился большой пожар после удара СБУ
В оккупированном Крыму после удара Службы безопасности Украины произошел большой пожар на территории аэродрома "Кировское". Об этом свидетельствуют данные сервиса Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американской компании NASA.
Ресурс фиксирует три очага возгорания:
Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что в ночь с 27 на 28 июня осуществила атаку беспилотниками по этому объекту и уничтожила три вертолета и комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1".
По данным ведомства, удар был нанесен по местам дислокации авиации, средствам ПВО, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотникам россиян.
Расстояние от временно оккупированного аэродрома "Кировское" до линии фронта составляет примерно 250 километров.
- Вечером 26 июня источник LIGA.net в ГУР сообщил, что разведчики поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске.
- 27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники нанесли удар по российскому аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области – под удар попали четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
- В операции принимали участие СБУ, Силы специальных операций и другие подразделения Сил обороны. Служба безопасности заявила, что два Су-34 были уничтожены, еще два самолета получили повреждения.
- 28 июня Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что бойцы ГУР в взаимодействии с другими компонентами Сил обороны поразили склады боеприпасов в Брянской области России.