Супутник NASA зафіксував велику пожежу на аеродромі "Кіровське" в окупованому Криму після удару СБУ

Є три осередки займання

Ілюстративне фото: СБУ

У тимчасово окупованому Криму після удару Служби безпеки України зайнялась велика пожежа на території аеродрому "Кіровське". Про це свідчать дані сервісу Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американської компанії NASA.

Ресурс фіксує три осередки займання:

Червоним позначено місця пожеж (Скриншот: LIGA.net)

Для порівняння: ситуація на 26 червня (Скриншот: LIGA.net)

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що у ніч з 27 на 28 червня здійснила атаку безпілотниками по цьому об'єкту й знищила три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1"

За даними відомства, удар прийшовся по місцях дислокації авіації, засобах ППО, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотниках росіян.

Відстань від тимчасово окупованого аеродрому "Кіровське" до лінії фронту – приблизно 250 кілометрів.