Супутник NASA зафіксував велику пожежу на аеродромі "Кіровське" в окупованому Криму після удару СБУ
У тимчасово окупованому Криму після удару Служби безпеки України зайнялась велика пожежа на території аеродрому "Кіровське". Про це свідчать дані сервісу Fire Information for Resource Management System (FIRMS) американської компанії NASA.
Ресурс фіксує три осередки займання:
Напередодні Служба безпеки України повідомила, що у ніч з 27 на 28 червня здійснила атаку безпілотниками по цьому об'єкту й знищила три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1"
За даними відомства, удар прийшовся по місцях дислокації авіації, засобах ППО, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотниках росіян.
Відстань від тимчасово окупованого аеродрому "Кіровське" до лінії фронту – приблизно 250 кілометрів.
- Ввечері 26 червня співбесідник LIGA.net у ГУР повідомив, що розвідники уразили склади зберігання ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у Брянську.
- 27 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області – під удар потрапили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- В операції взяли участь СБУ, Сили спецоперацій та інші частини Сил оборони. Служба безпеки заявила, що два Су-34 вдалося знищити, ще два літаки пошкоджено.
- 28 червня Генштаб ЗСУ підтвердив, що бійці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області Росії.