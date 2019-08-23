США обратились к России из-за блокпоста боевиков в Станице

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Дипломаты из посольства США в Украине "обнадежены" сообщением о том, что Украина завершила разминирование разрушенного моста вблизи Станицы Луганской, и подчеркивают: теперь то же самое должны сделать гибридные войска РФ в Донбассе. Об этом написано в Facebook дипмиссии.

"Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы <...> способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капремонт моста", - подчеркнули в киевском представительстве Госдепартамента США.

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