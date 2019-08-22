МИД - союзникам: Давайте заставим РФ уважать мировой порядок

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Реагируя на очередное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию нужно вернуть в G7 и возродить Большую восьмерку, а также на риторику французского лидера Эмманюэля Макрона в адрес Москвы, украинское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление с выражением обеспокоенности такими процессами.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права", - подчеркнули в МИД.

Дипломаты напомнили, что оккупация украинского полуострова продолжается, а ситуация с правами человека там и в РФ "неуклонно ухудшается", как и продолжается российская агрессия в Донбассе.

В дипмиссии призвали лидеров стран-членов Большой семерки "не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".